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{{ timeAgo('2022-12-07 13:59:47 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Penn State Basketball welcomes Michigan State to town

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

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Penn State Basketball is ready to take the hardwood once again this afternoon as they welcome Michigan State to town for the program's first Big Ten matchup of the 2022-23 season.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

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HOW TO WATCH/LISTEN....    

TV: BTN

WHEN: Wednesday at 6:30pm ET

WHERE: Bryce Jordan Center (15,261) -- State College, Pennsylvania

SPREAD: Penn State -4.0pts || O/U set at 136pts

RANKINGS COMPARISON.....    

PENN STATE || MICHIGAN STATE

NET: No. 51 || No. 94

KENPOM: No. 36 || No. 45

SAGARIN: No. 43 || No. 51

ESPN BPI: No. 55 || No. 77

RECORD/SERIES HISTORY....  

MICHIGAN ST RECORD: 5-4 / Notable wins vs. Kentucky, Villanova, Oregon.

SERIES HISTORY: This will be the 51st matchup between the two schools, as Michigan State leads the series 40-10 all time. However the Nittany Lions won the most recent matchup back in February of 2022 where they defeated the Spartans by a score of 62-58.

THROWBACK - BOTH STARTING LINEUPS AS RECRUITS...

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