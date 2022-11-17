News More News
{{ timeAgo('2022-11-17 06:15:00 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Penn State faces off against Furman in 2022 Charleston Classic

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Basketball is all set to take the hardwood again tonight as they face off against the Furman Paladins in the team's first matchup of the 2022 Charleston Classic.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

Not a Subscriber? Join us With Our FREE 30-Day Premium Trial

HOW TO WATCH/LISTEN....    

TV: ESPNU

WHEN: Thursday at 11:30am ET

WHERE: TD Arena (5,100) -- Charleston, South Carolina

SPREAD: Penn State -2.0 || O/U set at 139.5

RANKINGS COMPARISON.....    

PENN STATE || FURMAN

KENPOM: No. 38 || No. 63

SAGARIN: No. 29 || No. 65

ESPN BPI: No. 64 || No. 96

RECORD/SERIES HISTORY....  

FURMAN RECORD: 2-0 / Wins against Belmont, North Greenville.

SERIES HISTORY: This will be the second matchup between the two schools, as Penn State leads the series 1-0. The Nittany Lions took the last matchup by a final score of 70-49 back in November of 2010.

PROJECTED PENN STATE STARTING LINEUP....  

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Wrestling Room Board

Talk about it inside The Lions Den Message Board

Talk about it on the Penn State Hoops Free Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}