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PSU 365 Podcast: Penn State vs Ohio preview & week two picks

PSU 365
Podcast

Nittany Nation beat writer and recruiting analyst Dylan Callaghan-Croley previews Penn State's week two matchup with Ohio alongside co-host Marty Leap. They also give their picks for select week two games while being joined by former Nittany Nation beat writer Clay Sauertieg.

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What is the Penn State 365 Podcast:

The Penn State Football 365 Podcast is the official podcast of Nittany Nation. It presents a unique presentation of a professional journalistic approach provided by Dylan Callaghan-Croley as well as the views of well-connected and well-spoken fans in Anthony Hazan and Marty Leap.

Each week, the podcast looks at the most recent news for Penn State on the field, on the recruiting trail, and everywhere in between.

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