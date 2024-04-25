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PSU POD: 2024 NFL Draft Preview + will Drew Allar be in next year's draft?

Richie O'Leary • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Richie and Dylan preview the 2024 NFL Draft and take a look at which now former Penn State Football players could hear their names called as early as tonight (0:58).

The guys then take a look into the future, discussing which players we could see in the NFL Draft come this time next year such as QB Drew Allar and others (18:30).

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