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PSU POD: 2025 Penn State Football Recruiting - State of the Union
Richie O'Leary
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Happy Valley Insider
Publisher
Richie and Dylan offer their latest thoughts on what’s going on with Penn State Football's 2025 recruiting class (0:25).
They then go position by position breaking down the Nittany Lions top recruiting targets and where things stand with each of them (5:40).
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