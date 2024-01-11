Advertisement
News More News
ago football Edit

PSU POD: Breaking down AJ Harris and Nolan Rucci's commitments

Penn State 365 Podcast
PennState.Rivals.com

Happy Valley Insiders Richie Schnyderite and Dylan Callaghan-Croley offer an instant reaction to Penn State Football landing former top 25 recruit and current top 15 ranked transfer portal prospect in Georgia cornerback AJ Harris (0:16).

The guys then talk about why Harris left Georgia (3:15), if he could start on day one (4:14), then talk about how good Penn State has been recruiting in the state of Alabama (5:18) and also talk about the addition of former Wisconsin edge rusher Jordan Mayer as a walk on (6:23).

They then wrap it up by talking about former five-star offensive lineman Nolan Rucci's commitment to Penn State (7:49) and finish off predicting who will start at the tackle spots next season (10:30) along with a quick reaction on the return of defensive tackles D'von Ellies and Hakeem Beamon (12:10).

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE!

Advertisement

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Lions Den Message Board

Talk about it inside the FREE Penn State Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement