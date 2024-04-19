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PSU POD: Breaking down what Penn State is getting in G/F transfer Eli Rice

Richie O'Leary • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Richie is joined by Inside Nebraska staff writer Steve Marik to discuss Penn State Basketball's newest transfer addition Eli Rice as they break down his game (0:33) and what he will bring to State College (5:00).

Steve then offers a quick breakdown on where Nebraska Basketball stands currently for next year (7:45) and they finish up by talking about where Nebraska currently stands with NIL (13:50).

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