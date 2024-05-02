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PSU POD: Carter Starocci to return + Future Lineup Predictions
Richie O'Leary
•
Happy Valley Insider
Publisher
Richie and Joey offer their reactions to Carter Starocci announcing his return to Penn State Wrestling for a fifth season (0:20). They also talk about where he will be slotted in the lineup as they predict each starter for next year's team (1:27).
The guys then end it by talking about the USA Wrestling Trials (18:22) and then talk about the potential of a wrestling match in Beaver Stadium next year (27:04).
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