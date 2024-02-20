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PSU Pod: Clary dismissed, PSU Hoops Future Roster + Football Recruit Scoop

The PSU 365 Podcast
PennState.Rivals.com

Richie and Dylan react to Penn State Basketball dismissing the team's leading scorer in guard Kanye Clary (0:20) and some of the reasons behind the move (1:20). They also talk about the roster going forward and who could else could leave this offseason (8:37).

The guys then shift to talking about the latest football recruit scoop and who's scheduled an Official Visit to check out State College this summer so far (24:58).

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