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PSU POD: Final Junior Day Preview + Is there a problem in College Football?
The PSU 365 Podcast
PennState.Rivals.com
Happy Valley Insider Publisher Richard Schnyderite and Penn State beat writer Dylan Callaghan-Croley start up the podcast once again to talk all things Penn State Football.
The guys start things off talking about last weekend's Junior Day (0:50) and preview this weekend's visitor list and if we should be on commit watch (1:35).
They close by talking about the Bill O'Brien to Boston College rumors (24:20) and if there's a problem among college football with all these coaches leaving for NFL assistant jobs (31:55).
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