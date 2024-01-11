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PSU POD: Florida DB Jalen Kimber commits + is Franklin a candidate at Bama?

Penn State 365 Podcast
PennState.Rivals.com

Happy Valley Insiders Richie Schnyderite and Dylan Callaghan-Croley offer an instant reaction to Penn State Football landing former Florida starting cornerback Jalen Kimber (0:18).

The guys then talk about him being immediately eligible and where he should end up on the 2024 Nittany Lions depth chart (1:52) before recapping Penn State's entire transfer portal haul this portal window (6:00).

They then wrap it up by talking about Nick Saban retiring from Alabama and if there are any Crimson Tide players or recruits to watch for Penn State (12:36). Also is James Franklin a legitimate candidate for the Alabama head coaching job (16:43)?

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