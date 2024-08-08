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PSU POD: Instant Reaction to Cameron Smith's commitment + Who's Next?
Richie O'Leary
•
Happy Valley Insider
Publisher
Richie O'Leary of the Penn State 365 Podcast offers an instant reaction to Penn State Football flipping the commitment of linebacker Cameron Smith from Duke (0:26).
He then goes on to talk about some of the top remaining targets in the 2025 recruiting cycle and where the Nittany Lions stand with each of them (5:03).
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