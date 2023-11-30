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PSU POD: Instant Reaction to Penn State hiring OC Andy Kotelnicki

Penn State 365 Podcast
PennState.Rivals.com

Happy Valley Insiders Richie Schnyderite and Dylan Callaghan-Croley offer their reactions to Penn State Football hiring Kansas OC Andy Kotelnicki for the same role in State College.

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