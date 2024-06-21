Advertisement
News More News
ago football Edit

PSU POD: Instant Reaction to Penn State losing RB commit Alvin Henderson

Richie O'Leary • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Richie is joined by Zach Seyko of the Locked On Nittany Lions podcast this week to offer an instant reaction to Penn State Football losing the commitment of four-star running back Alvin Henderson today.

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE!

Advertisement

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Lions Den Message Board

Talk about it inside the FREE Penn State Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement