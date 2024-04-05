PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PSU POD: Kachi Nzeh Commits + Another Transfer On The Way?
Richie O'Leary
•
Happy Valley Insider
Publisher
Richie and Dylan offer a reaction to Penn State Basketball landing Xavier transfer big man Kachi Nzeh (0:06) and what his role might be next season (2:00).
The guys then talk about another frontcourt transfer that the program hosted recently in former 6-foot-11 forward Yanic Konan Niederhauser (9:10), formerly played in the German Pro League and the Swiss National Team.
PGlmcmFtZSBhbGxvdz0iYXV0b3BsYXkgKjsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhICo7
IGZ1bGxzY3JlZW4gKjsgY2xpcGJvYXJkLXdyaXRlIiBmcmFtZWJvcmRlcj0i
MCIgaGVpZ2h0PSIxNzUiIHN0eWxlPSJ3aWR0aDoxMDAlO21heC13aWR0aDo2
NjBweDtvdmVyZmxvdzpoaWRkZW47YmFja2dyb3VuZDp0cmFuc3BhcmVudDsi
IHNhbmRib3g9ImFsbG93LWZvcm1zIGFsbG93LXBvcHVwcyBhbGxvdy1zYW1l
LW9yaWdpbiBhbGxvdy1zY3JpcHRzIGFsbG93LXN0b3JhZ2UtYWNjZXNzLWJ5
LXVzZXItYWN0aXZhdGlvbiBhbGxvdy10b3AtbmF2aWdhdGlvbi1ieS11c2Vy
LWFjdGl2YXRpb24iIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9lbWJlZC5wb2RjYXN0cy5hcHBs
ZS5jb20vdXMvcG9kY2FzdC8vaWQxNTE5NTAyMDM5P2k9MTAwMDY1MTQxNTY2
MCZ0aGVtZT1saWdodCI+PC9pZnJhbWU+Cjxicj4KCg==
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vb3Blbi5zcG90aWZ5LmNvbS9lbWJlZC9l
cGlzb2RlLzcyQ3FOSjVUcWdYQVpZN0pTTkc5alciIHdpZHRoPSIxMDAlIiBo
ZWlnaHQ9IjIzMiIgZnJhbWVCb3JkZXI9IjAiIGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbj0i
IiBhbGxvdz0iYXV0b3BsYXk7IGNsaXBib2FyZC13cml0ZTsgZW5jcnlwdGVk
LW1lZGlhOyBmdWxsc2NyZWVuOyBwaWN0dXJlLWluLXBpY3R1cmUiPjwvaWZy
YW1lPgo8YnI+Cgo=
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwNzkiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3Blbm5zdGF0ZS5yaXZhbHMu
Y29tL25ld3MvcHN1LXBvZC1rYWNoaS1uemVoLWNvbW1pdHMtYW5vdGhlci10
cmFuc2Zlci1vbi10aGUtd2F5LSIKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAg
ICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBl
bCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVsw
XTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3Jl
ZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFz
dCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gv
dnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMs
IGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMy
PTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZwZW5uc3RhdGUucml2YWxzLmNv
bSUyRm5ld3MlMkZwc3UtcG9kLWthY2hpLW56ZWgtY29tbWl0cy1hbm90aGVy
LXRyYW5zZmVyLW9uLXRoZS13YXktJmM1PTIwMjI3MzMwNzkmY3Y9Mi4wJmNq
PTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29y
ZSBUYWcgLS0+CgoK