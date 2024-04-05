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PSU POD: Kachi Nzeh Commits + Another Transfer On The Way?

Richie O'Leary • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Richie and Dylan offer a reaction to Penn State Basketball landing Xavier transfer big man Kachi Nzeh (0:06) and what his role might be next season (2:00).

The guys then talk about another frontcourt transfer that the program hosted recently in former 6-foot-11 forward Yanic Konan Niederhauser (9:10), formerly played in the German Pro League and the Swiss National Team.

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