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ago football Edit

PSU POD: Kiandrea Barker decommits, Franklin Presser + Scrimmage Takeaways

Richie O'Leary • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Richie and Dylan offer a reaction to Penn State Football suffering another decommit in running back Kiandrea Barker (0:25) and who else is left for the 2025 recruiting class (3:47).

The guys then talk about Peter Gonzalez injury (5:06), recap everything James Franklin said following Tuesday afternoon's practice (7:00) and also talk about the latest from Saturday afternoon's scrimmage (20:30).

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