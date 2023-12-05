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PSU POD: Penn State is headed to the Peach Bowl + Transfer Portal scoop

Penn State 365 Podcast
PennState.Rivals.com

Happy Valley Insiders Richie Schnyderite and Dylan Callaghan-Croley offer their reaction to Penn State Football making the 2023 Peach Bowl (0:16), talking potential opt outs on both sides (4:07), some coaching staff movement (9:50), and they finish up by talking transfer portal updates (17:02).

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