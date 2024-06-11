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PSU POD: Penn State lands No. 53 overall recruit in CB Daryus Dixon
Richie O'Leary
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Happy Valley Insider
Publisher
Richie and Dylan react to Penn State Football's landing the No. 53 overall recruit in the country in cornerback prospect Daryus Dixon out of Mater Dei High School in California (0:26).
The guys then recap how things went the Official Visits this weekend (7:31) and talk about RB commit Tiqwai Hayes taking a surprise visit elsewhere (14:40).
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