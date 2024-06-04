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PSU POD: Recapping Penn State Football's Official Visit Weekend No. 1
Richie O'Leary
•
Happy Valley Insider
Publisher
Richie and Dylan recap Penn State Football's first official visit weekend and then go one by one talking about the latest recruit scoop on each prospect (0:32).
The guys then talk about a potential fourth Nittany Lions RB commit in Jabree Coleman (23:40) and also talk about a couple of wide receivers to watch for this upcoming weekend (27:00).
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