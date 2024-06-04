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PSU POD: Recapping Penn State Football's Official Visit Weekend No. 1

Richie O'Leary • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Richie and Dylan recap Penn State Football's first official visit weekend and then go one by one talking about the latest recruit scoop on each prospect (0:32).

The guys then talk about a potential fourth Nittany Lions RB commit in Jabree Coleman (23:40) and also talk about a couple of wide receivers to watch for this upcoming weekend (27:00).

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