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PSU POD: Talking new OC Andy Kotelnicki with Rivals Analyst Clint Cosgrove

Penn State 365 Podcast
PennState.Rivals.com

Happy Valley Insider's Dylan Callaghan-Croley chats with Rivals National Recruiting Analyst Clint Cosgrove about Penn State hiring Kansas OC Andy Kotelnicki (1:30).

The duo chat about why he chose the Nittany Lions after turning down several other jobs (3:10). expectations for Kotelnicki at Penn State (9:40) and how he is as a recruiter (16:05).

The guys then finish up by talking about the Nittany Lions future gunslinger and Ohio quarterback Ethan Grunkemeyer (26:50).

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