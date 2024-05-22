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PSU POD: Will Alvin Henderson stay committed? + Beaver Stadium renovations
Richie O'Leary
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Happy Valley Insider
Publisher
Richie and Dylan talk about 2025 running back commit Alvin Henderson taking a visit to Auburn this weekend (0:25) and talk about if another running back commit could be on flip watch (5:24).
The guys then shift to top ranked WR target Quincy Porter scheduling a Penn State Official Visit (10:35),talk about the recent Elite 11 / All-22 camp (14:58) and then finish it up by offering their thoughts on the Beaver Stadium renovations (22:25).
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