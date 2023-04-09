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PSU365: Quinton Martin commitment + other recruiting tidbits

The PSU 365 Podcast
Happy Valley Insider

Happy Valley Insider senior writer Dylan Callaghan-Croley is joined by co-hosts Marty Leap and Anthony Hazan to offer a quick reaction to Penn State Football landing top ranked Pennsylvania prospect and four-star RB Quinton Martin on Friday night.

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