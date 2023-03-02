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{{ timeAgo('2023-03-02 08:15:00 -0600') }} football Edit

QB Profiler™: Drew Allar

Bryan Moss-Namowicz • NittanyNation
Staff Writer
@RivalsBmoss

With Spring camp coming in just a little over a month away, Nittany Nation takes a look at quarterback Drew Allar.

With Sean Clifford moving on to prepare for the NFL draft, Allar is the guy that will look to lead the Nittany Lions.

Let's take a look at his SportSource QB Profiler™

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Keep in mind he only played in the 2nd half of the games he appeared in.

Drew Allar Strength Profile

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