 Recapping Penn State Football's 2022 Pro Day
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Recapping Penn State Football's 2022 Pro Day

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football hosted their annual Pro Day event on Thursday morning / afternoon and plenty of NFL Front Office executives and scouts were in attendance to see how various former Nittany Lions tested and if they have what it takes to make the NFL.

With that being said, here is a quick recap of everything that happened today.

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NOTABLE VISITORS.....

TESTING NUMBERS.....

2022 PENN STATE PRO DAY NUMBERS
POS. NAME BENCH PRESS VERTICAL BROAD JUMP 40 YARD DASH

S

Jaquan Brisker

N/A

38.5"

N/A

4.43

LB

Ellis Brooks

23

33.5"

9' 2"

4.77

CB

Tariq Castro-Fields

14

37"

10'11"

N/A

LB

Max Chizmar

24

33"

9'8"

4.90

WR

Jahan Dotson

15

N/A

N/A

N/A

DE

Arnold Ebiketie

19

N/A

N/A

4.65

S

Drew Hartlaub

N/A

36"

10'9"

4.22

DE

/LB

Jesse Luketa

18

36.5

10'0"

N/A

DT

Derrick Tangelo

21

31"

9'5"

4.89

WR

Benjamin Wilson

13

35.5"

10'3"

4.70

OL

Eric Wilson

29

29"

8'6"

5.23

NOTABLE TWEETS/VIDEOS/NEWS

POST PRO DAY VIDEOS...

Stay tuned for more Pro Day coverage, recaps and articles right here on Nittany Nation!

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