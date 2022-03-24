Recapping Penn State Football's 2022 Pro Day

Penn State Football hosted their annual Pro Day event on Thursday morning / afternoon and plenty of NFL Front Office executives and scouts were in attendance to see how various former Nittany Lions tested and if they have what it takes to make the NFL.
With that being said, here is a quick recap of everything that happened today.
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TESTING NUMBERS.....
2022 PENN STATE PRO DAY NUMBERS
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