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{{ timeAgo('2022-10-23 10:26:46 -0500') }} football Edit

RECRUIT REACTION: Prospects react to seeing Penn State White Out

The Nittany Nation Staff
PennState.Rivals.com

Penn State hosted a long list of big name recruits on Saturday for the program’s annual White Out game.

Now with that being said, Nittany Nation caught up with a few of the top recruits that made the trip to campus today to check out the Nittany Lions and get their instant reactions to the game and more.

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"Atmosphere was amazing and the defense was amazing! Good game all around."


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