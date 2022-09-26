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{{ timeAgo('2022-09-26 10:38:09 -0500') }} football Edit

RECRUIT REACTION: Prospects talk Penn State's win over Central Michigan

The Nittany Nation Staff
PennState.Rivals.com

This past weekend, Penn State Football hosted a long list of recruits this weekend for their first home game of the 2022 season versus Central Michigan.

Now with that being said, Nittany Nation caught up with a few of the prospects following their trip to campus to get their instant reactions to the visit, talking with the staff and more.

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