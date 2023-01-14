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football
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RECRUIT REACTIONS: First Junior Day event of 2023
The Nittany Nation Staff
PennState.Rivals.com
Penn State hosted a long list of visitors today for one of the program's annual Junior Day events on Saturday afternoon.
Now with that being said, Nittany Nation caught up with a few the recruits that visited campus to get their thoughts on what they saw, what stood out and much more.
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