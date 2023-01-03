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RECRUIT REACTIONS: Prospects talk Penn State's Rose Bowl win versus Utah

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State took on Utah this past Monday afternoon in the 2023 Rose Bowl game and ended up winning in exciting fashion by a final score of 35-21.

Now with that being said, Nittany Nation caught up with a few the Nittany Lions top recruits to get their thoughts on what they saw in the game.

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"It was awesome to see how explosive the offense was. Penn state had control of the whole game and was really impressive. Looking forward to get started in January."

"I thought the team played well despite the conditions and I think the it was an overall great win and great to send the quarterback (Sean Clifford) off."

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