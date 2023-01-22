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RECRUIT REACTIONS: Reactions to Penn State's second junior day of 2023

Nittany Nation
Staff

Penn State hosted a long list of visitors today for one of the program's annual Junior Day events on Saturday afternoon.

Nittany Nation caught up with a few of the recruits that visited campus to get their thoughts on what they saw, what stood out, and much more.

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"The environment was great and getting to meet the stuff and all the people around was great I really enjoyed it and I will be back soon full of people that will push you to be great no matter what and also others that care and that’s would I love it felt like home today."

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