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RECRUIT REACTIONS: Reactions to Penn State's third junior day

Nittany Nation
Staff

Penn State hosted a long list of visitors today for one of the program's annual Junior Day events on Saturday afternoon.

Nittany Nation caught up with a few of the recruits that visited campus to get their thoughts on what they saw, what stood out, and much more.

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"This was an awesome visit! The fam and I loved it. My favorite part was seeing the facilities and getting to know the coaches. I loved talking to Coach Fraklin and Howle"

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