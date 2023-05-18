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Rising 2025 QB Blake Hebert talks Penn State interest ahead of visit

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Happy Valley Insider caught up with Lawrence (MA) pro-style quarterback Blake Hebert recently to discuss his upcoming visit to Penn State.

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