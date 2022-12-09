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{{ timeAgo('2022-12-09 07:15:00 -0600') }} football Edit

Rivals100 C Thomas Sorber hearing from PSU, other high majors

Zach Smart • NittanyNation
Hoops Recruiting Analyst

As a 6-foot-9, 250-pound long and physical Class of 2024 forward/center, Thomas Sorber has all of the intangibles and qualities of a traditional big man.

With an adeptness for scoring with his back to the rim and also proficient around the basket, Sorber is a high efficiency scorer. He's able to hedge, step out and hit the deep jumper and also utilize mismatches by backing down smaller defenders in the paint.


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