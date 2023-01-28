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Rivals100 QB Michael van Buren recaps Thursday trip to Penn State

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football played host to one of their top quarterback targets on Thursday afternoon in 2024 St. Frances Academy prospect Michael van Buren and he spoke with Nittany Nation to recap the visit.

“It went great,” Van Buren told NN. “We just really went into depth of pretty much all the aspects of the university from academics, to strength and conditioning, nutrition and also the offensive scheme.”

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