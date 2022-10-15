Social Media reacts to No. 10 Penn State's loss to No. 5 Michigan
The Nittany Nation Staff
PennState.Rivals.com
Penn State Football suffered an ugly loss today to No. 5 ranked Michigan out in Ann Arbor, Michigan and here's a look at the reactions from social media following the game.
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