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{{ timeAgo('2022-10-15 14:51:18 -0500') }} football Edit

Social Media reacts to No. 10 Penn State's loss to No. 5 Michigan

The Nittany Nation Staff
PennState.Rivals.com

Penn State Football suffered an ugly loss today to No. 5 ranked Michigan out in Ann Arbor, Michigan and here's a look at the reactions from social media following the game.

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