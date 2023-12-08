Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

Taking a analytical look at Andy Kotelnicki's offense at Kansas

Bryan Moss-Namowicz • Happy Valley Insider
Staff Writer
@RivalsBmoss

Last wee Penn State officially announced the hiring of Andy Kotelnicki as their new offensive coordinator.

Andy Kotelnicki was the Buffalo OC from 2015-2020 and then went to Kansas as their OC from 2021-2023. What is his SportSource coaching profile?

Happy Valley Insider has got you covered, so let's take a look.

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE!

Andy Kotelnicki Strength Profile 2023

Penn State Football
Click on image to enlarge

Overall Profile

Penn State Football
Click on image to enlarge
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement