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The latest intel from Penn State Football's third official visit weekend

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football held their second official visit group of the summer this past weekend and while there wasn’t as many commitments as the first weekend, Happy Valley Insider is hearing things went pretty well.

Our team at Happy Valley Insider provides everything you need to know about the prospects who were on campus this past weekend.

QUOTE: "The visit was great, everything stood out to me, I truly loved it there. Its so hard to pinpoint one thing. I was hosted by Omari Evans and we created a good bond. He took me in and showed me the ropes of Penn State."

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