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The latest Penn State Football recruit scoop & who could be the next commit

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

With Penn State Football red hot right now on the recruiting trail following the White Out game, there no better time than now to offer the latest rumblings and developments that are taking place with some of the other top targets across the country.

Without further ado, let's dive right in to the Nittany Lions recruiting notebook aka NitBits.

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