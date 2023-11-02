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The official 2024 Penn State Football Schedule

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

On Thursday afternoon, the Big Ten Conference took to the Big Ten Network to officially announce each program's 2024 football schedule as the conference will be adding four new programs starting next season.

With that being said, here's the official 2024 Penn State Football schedule.

THE OFFICIAL 2024 PENN STATE FOOTBALL SCHEDULE
DATE OPPONENT

August 31st

at West Virginia Mountaineers

September 7th

vs. Bowling Green Falcons

September 14th

BYE

September 21st

vs. Kent State Golden Flashes

September 28th

vs. Illinois Fighting Illini

October 5th

vs. UCLA Bruins

October 12th

at. USC Trojans

October 19th

BYE

October 26th

at. Wisconsin Badgers

November 2nd

vs. Ohio State Buckeyes

November 9th

vs. Washington Huskies

November 16th

at. Purdue Boilermakers

November 23rd

at. Minnesota Golden Gophers

November 30th

vs. Maryland Terrapins
BOLD = HOME GAME

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