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Three Penn State Football commits in latest Rivals250 rankings

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
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@RivalsRichie
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The Rivals250 rankings for the 2025 class were updated earlier this week and Penn State Football has three commitments and a few priority targets as part of the crop.

With that being said, let's first take a look at where the three committed prospects are ranked.

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WEARE25 COMMITS....

NEW RANKING: 139
OLD RANKING: 130

The highest ranked commitment in the 2025 Penn State Football recruiting class this cycle, McClary remains as one of the nation's top linebackers coming in at No. 139 overall.

NEW RANKING: 181
OLD RANKING: 220

One of Penn State's newest commitments in the class of 2025, Tatsch made a big leap in the rankings, making a 39 spot jump. Along with that, Tatsch is now the No. 14 ranked outside linebacker in the class as well.

NEW RANKING: 243
OLD RANKING: 246

Last, but not least, Burnett remains a Rivals250 prospect and gets a small bump in the process as he moved up three spots in the update.

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