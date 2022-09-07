PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2022-09-07 08:45:00 -0500') }}
football
Edit
Top 2025 OL Jaelyne Matthews talks big win, recent Penn State visit
EJ Daniels
•
NittanyNation
Recruiting Analyst
Nittany Nation recently caught up with likely to be one of the top ranked offensive linemen in class of 2025 offensive tackle Jaelyne Matthews.
He spoke about his team's big first win to the season, recent trip to Penn State for the annual Lasch Basch and his relationship with the coaching staff over in State College.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DYXVnaHQgdXAgd2l0aCB0aGUgYmVzdCBPVCBwcm9zcGVjdCBpbiB0
aGUgMjAyNSBjbGFzcyAgSmFlbHluZSBNYXR0aGV3cyAoPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KYWVseW5lTWF0dGhldzM/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QEphZWx5bmVNYXR0aGV3MzwvYT4pIGhlIHRhbGtzIGFib3V0
IHRoZSBiaWcgd2luLCBMYXNjaCBCYXNjaCB2aXNpdCA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Blbm5TdGF0ZUZiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBQZW5uU3RhdGVGYmFsbDwvYT4gLCBhbmQgT1bigJlzIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUHJlcFJlZHpvbmVOSj9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUHJlcFJlZHpvbmVOSjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvL2UxVzZPb29ZbE8iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9lMVc2T29v
WWxPPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEVKIERhbmllbHMgKEBlZGFuaWVsczc3KSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2VkYW5pZWxzNzcvc3RhdHVz
LzE1NjM2NjQ1NjMwOTQxMjY1OTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVn
dXN0IDI3LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwNzkiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3Blbm5zdGF0ZS5yaXZhbHMu
Y29tL25ld3MvdG9wLTIwMjUtb2wtamFlbHluZS1tYXR0aGV3cy10YWxrcy1i
aWctd2luLXJlY2VudC1wZW5uLXN0YXRlLXZpc2l0IgogIH0pOwogIChmdW5j
dGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgi
c2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUo
InNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcg
dGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBo
YXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55
aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNl
cnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0
PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNv
bS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRnBlbm5zdGF0
ZS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRnRvcC0yMDI1LW9sLWphZWx5bmUtbWF0
dGhld3MtdGFsa3MtYmlnLXdpbi1yZWNlbnQtcGVubi1zdGF0ZS12aXNpdCZj
NT0yMDIyNzMzMDc5JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3Nj
cmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==