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{{ timeAgo('2022-09-07 08:45:00 -0500') }} football Edit

Top 2025 OL Jaelyne Matthews talks big win, recent Penn State visit

EJ Daniels • NittanyNation
Recruiting Analyst

Nittany Nation recently caught up with likely to be one of the top ranked offensive linemen in class of 2025 offensive tackle Jaelyne Matthews.

He spoke about his team's big first win to the season, recent trip to Penn State for the annual Lasch Basch and his relationship with the coaching staff over in State College.

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