 Tracking where Penn State Football players end up in the 2022 NFL Draft
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Tracking where Penn State players end up in the 2022 NFL Draft

The Nittany Nation Staff
PennState.Rivals.com

Penn State Football is expected to have a good amount of players selected in this year's 2022 NFL Draft. There are also a few names that also have the potential to catch on with NFL team via free agency which will immediately follow the draft.

With that being said, here is your one stop shop to keep track of which former Nittany Lions are ending up in the NFL.

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2022 NFL DRAFT SELECTIONS
Rd Pick Player Team

1

16

WR Jahan Dotson

Washington Commanders

2

38

DE Arnold Ebiketie

Atlanta Falcons

2

48

S Jaquan Brisker

Chicago Bears
UDFA SIGNINGS
Name Team

N/A

N/A
ROOKIE MINI CAMP INVITES
NAME TEAM

N/A

N/A

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