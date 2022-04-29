Tracking where Penn State players end up in the 2022 NFL Draft

Penn State Football is expected to have a good amount of players selected in this year's 2022 NFL Draft. There are also a few names that also have the potential to catch on with NFL team via free agency which will immediately follow the draft.
With that being said, here is your one stop shop to keep track of which former Nittany Lions are ending up in the NFL.
2022 NFL DRAFT SELECTIONS
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