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Tracking which 2025 prospects heard from Penn State Basketball

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

This past Thursday, June 15th marked the first day that college basketball coaches are officially allowed to reach out to class of 2025 prospects and the new look Penn State Basketball staff was very busy sending out offers.


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