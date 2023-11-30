Advertisement
News More News
ago football Edit

All the TV Ratings for Penn State this 2023 college football season

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Each week, Sports Media Watch tracks the television ratings throughout of college football compiles a list of the top viewed games.

With that being said, Happy Valley Insider has decided to compile a list of the TV ratings for each each Penn State Football game this season and see where they rank among the top games in college football each week.

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE!

Advertisement
PENN STATE FOOTBALL'S 2023 TV NUMBERS
DATE OPPONENT TV NETWORK WEEKLY RANKING TOTAL VIEWERS

9/02

vs. West Virginia Mountaineers

NBC

4th

3,500,000

9/09

vs. Delaware Blue Hens

Peacock

N/A

N/A

9/16

@ Illinois Fighting Illini

FOX

6th

3,220,000

9/23

vs. Iowa Hawkeyes

CBS

5th

2,630,000

9/30

@ Northwestern Wildcats

BTN

T-14th

1,120,000

10/14

vs. UMass Minutemen

BTN

19th

693,000

10/21

@ Ohio State Buckeyes

FOX

1st

9,960,000

10/28

vs. Indiana Hoosiers

CBS

5th

3,400,000

11/04

@ Maryland Terrapins

FOX

10th

2,390,000

11/11

vs. Michigan Wolverines

FOX

1st

9,160,000

11/18

vs. Rutgers Scarlet Knights

FS1

18th

765,000

11/24

vs. Michigan State Spartans

NBC

10th

3,380,000

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Lions Den Message Board

Talk about it inside the FREE Penn State Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement