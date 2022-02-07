 NittanyNation - Update with 2024 OL Luke Hamilton
News More News
{{ timeAgo('2022-02-07 11:16:50 -0600') }} football Edit

Update with 2024 OL Luke Hamilton

David Berry and Clint Cosgrove
Rivals.com Video

Clint Cosgrove checks in with offensive lineman Luke Hamilton to get an update on his recruitment, including interest in Michigan State and Penn State.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}