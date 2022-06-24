 NittanyNation - Video: Four-star DB Jacob Oden discusses the latest in his recruitment
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Video: Four-star DB Jacob Oden discusses the latest in his recruitment

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with 2024 four-star defensive back Jacob Oden to break down the latest in his recruitment including visits to Michigan and Penn State earlier this week and an upcoming visit to Tennessee. Oden also discusses a timeline for narrowing his list of schools, what is important to him when it comes time to make a commitment and more.

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