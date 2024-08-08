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WATCH: New Penn State Football commit Cameron Smith's Highlight Tape

Happy Valley Insider
PennState.Rivals.com

Penn State Football has added another in-state prospect to the class of 2025 linebacker Cameron Smith of St. Joe's Prep took to social media to become the third LB commit of the cycle for the Nittany Lions.

Below you can check out the full highlights from Smith during his junior year of high school to see what Penn State is getting in the No.13-ranked junior in the state of Pennsylvania per Rivals.com

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