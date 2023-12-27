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HV TV: Tyler Warren, Kevin Winston Jr meet with the media

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

On Tuesday, Penn State met with the media via Zoom ahead of the Nittany Lions' matchup this Saturday against Ole Miss in the Chick-fil-A Peach Bowl in Atlanta. Below, you can watch Penn State TE Tyler Warren and S Kevin Winston Jr's time with the media.

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