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What is Penn State Getting in Four-Star Linebacker Dayshaun Burnett?

Marty Leap • Happy Valley Insider
Staff Writer
@msj41817
Staff writer for Happy Valley Insider

On Wednesday Penn State added a commitment from four-star linebacker Dayshaun Burnett. The second four-star, in-state, and Rivals250 linebacker to commit to the Nittany Lions in four days, joining Alex Tatsch who committed on Sunday.

Unlike Tatsch, Burnett's long-term home may not be at linebacker. As we will get into, it would not be a surprise to see the Imani Christian Academy standout move to defensive end in college.

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