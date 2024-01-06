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What Penn State is getting in Ohio State transfer WR Julian Fleming

USA TODAY Sports
USA TODAY Sports (USA Today Sports Images)
Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

Earlier this week, Penn State picked up a big transfer portal commitment from Ohio State wide receiver and Pennsylvania native Julian Fleming. Here's what the Nittany Lions are getting in the former five-star prospect.

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