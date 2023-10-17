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What's next for Penn State after Jaylen Harvey's commitment?

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC
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On Monday evening, Penn State picked up their 25th commitment in the 2024 recruiting cycle in the form of 2024 DE Jaylen Harvey. Harvey is one of the finishing touches on the Nittany Lions recruiting cycle in this class, but that being said, there are still a few spots James Franklin and his staff may add to.

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Below, we take a look at several position groups that the Nittany Lions may choose to add to as they try to put the bow on the 2024 recruiting class.

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